Adelsheim/Gartow. Mit Videokunst von Louis von Adelsheim und Karl Anton Koenigs sowie Fotografien von Friederike von Stackelberg wurde der Zehntspeicher, der Ausstellungsraum des Westwendischen Kunstvereins in Gartow/Niedersachsen, nach dreijähriger Corona- und Umbaupause wieder eröffnet.

Hier kann man es sich schmecken lassen, ist der erste Gedanke, wenn man den Ausstellungsraum im Zehntspeicher betritt. Doch auf den Tellern der schön gedeckten, allerdings nur virtuellen festlichen Tafel wird kein Hummer serviert, dort schwimmt Plastikmüll. Die andere Seite des großen Raums wird von einem viele Meter langen Triptychon dominiert, das Drohnenaufnahmen einer gewaltigen Meeresbrandung mit einem intensiven Farb- und Formenspiel zeigt. In diesen und weiteren Video-Installationen erlebt der Betrachter unter dem Ausstellungstitel „Walking on Water“ die Faszination, Poesie und Schönheit der Natur. Andererseits wird vor Augen geführt, wozu der rücksichtslose Umgang des Menschen mit den Meeren führt, so Dr. Jochen Herbst, langjähriger Vorsitzender des Kunstvereins und Kurator, in seiner Einführung.

Der Fisch sei in allen Kulturen ein Symbol für Reichtum, Glück und Frieden gewesen. Doch das gelte angesichts der Überfischung und Vermüllung der Meere nicht mehr. Die Lebensgrundlage vieler Menschen sei zerstört. Das zeigten auch die subtilen Fotoarbeiten von Friederike von Stackelberg, die nicht auf dem digitalen Weg, sondern mit aufwendiger Technik entstanden seien.

Der Titel „Walking on Water“ vermittele religiöse Assoziationen und sei auch eine Anspielung auf die Hybris des Menschen, der glaube, über Wasser gehen zu können. Dabei trete er die Rechte der Natur mit Füßen. „Lassen Sie sich beeindrucken und hinterfragen Sie“, appellierte Jochen Herbst zum Abschluss und lud zum Ausstellungsrundgang ein.

Zuvor hatte die Vorsitzende des Kunstvereins, Anna Gräfin von Bernstorff, die rund 200 Gäste begrüßt und sich bei den Künstlern für ihr Engagement bedankt.