Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Spendenlauf in der Schule - Jedes Kind läuft in 30 Minuten so viele Runden wie möglich / Nachhaltige Motivation zu Bewegung Schüler laufen für den Frieden in Adelsheim

Ob Sprinten, Rennen oder Spazierengehen stand jedem Schüler frei beim Spendenlauf der Martin-von-Adelsheim-Schule unter dem Motto „Kinder laufen für Kinder – Kinder laufen für den Frieden“. Und dass sie Spaß hatten, war ihnen anzusehen.