Kinder und Eltern hatten ihren Spaß

Osterburken. Elternarbeit zählt zu einem der wichtigsten Bereiche der pädagogischen Arbeit, jedoch kam sie in den letzten Monaten aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen oftmals zu kurz. Die Eltern durften den Kindergarten nicht betreten, mussten Abstand halten und hatten keine Gelegenheit dazu, aktiv an den Festen im Kindergarten teilzuhaben. Doch das sollte sich vor wenigen Wochen ändern. Das war ein großer Lichtblick für viele Kinder und Familien, aber auch für die Erzieher des Kindergarten St. Josef in Osterburken.

Basteln und Fußball spielen

Die Sonnengruppe konnte es kaum erwarten, die Eltern wieder in den Alltag miteinbeziehen und überlegte sich großartige Aktionen. Zuerst gab es einen Mama-Kind-Nachmittag: Die Mamas wurden zum gemeinsamen Basteln eingeladen und es entstanden Einhörner, Drachen und dazwischen gab es unzählige schön bemalte Steine zu entdecken. Aber auch die Papas sollten nicht zu kurz kommen – so veranstalteten die Erzieherinnen ein Papa-Kind-Fußballturnier, bei dem insgesamt 15 Papas und ein Opa mit ihren Kindern auf dem Osterburkener Sportplatz mitmachten. Nachdem sich alle beim Rennen ausgepowert hatten, gab es abschließend ein gemeinsames Picknick.

Die Resonanz der Eltern war durchweg positiv. Alle haben es genossen, Zeit mit ihren Kindern und den anderen Eltern zu verbringen und waren unheimlich dankbar dafür, dass Erlebnisse in dieser Form wieder möglich sind.