Neustart mit den „Fantastischen Vier“

Mittlerweile sind sieben Jahre ins Land gezogen, seit dem ersten Gastspiel in der Kurstadt. Alle sind ein wenig älter geworden, aber das ändert nichts daran, dass alle noch Bock haben, Party zu machen. Im Jahr 2015 haben die Zeremonienmeister des deutschen HipHop das ordentlich hingekriegt und es dürfte kein Zweifel bestehen, dass sie auch im Jahr 2022 das Volk ordentlich zum Hüpfen bringen werden. Bei der laufenden Tour und vor allem bei den Heimspielen in Stuttgart vor insgesamt mehr als 60 000 Fans haben sie das schon ordentlich unter beweis gestellt.

„Die Fantastischen Vier“ sind Garanten für spaßige Abendunterhaltung und werden beim Open Air am Samstag, 6. August, ab 20 Uhr den sonst eher beschaulichen Schlosshof in Bad Mergentheim wieder in eine Partymeile verwandeln.

Die vergangenen Monate stellten alle Kulturschaffenden auf und hinter den Bühnen vor große Herausforderungen. Umso erfreulicher ist, dass es „nun endlich wieder losgehen kann“. Mit ihrer energiegeladenen Live-Show läuten „Die Fantastischen Vier“ den Neustart von „Lieder im Schloss“ ein. Nach ihrem vielumjubelten Konzert 2015 kommen Die Fantastischen Vier erneut nach Bad Mergentheim.

Ihr Debüt war 1991 das erste durchgehend deutschsprachige Rap-Album, mit ihren ersten großen Erfolgen waren sie bald eine offene Provokation für eine noch unentspannt dogmatische deutsche HipHop-Szene. Erst mit einigem Abstand wurde klar, was für eine nachhaltige Entwicklung dieser Konflikt in Bewegung setzte, und wie wichtig das daraus entstehende Selbstbewusstsein für eine Subkultur war, die heute ganz selbstverständlich im Mittelpunkt zu stehen gelernt hat.

Die Fantastischen Vier etablierten sich in der Folge als immens wandlungsfähige Band, für die Subversion, Selbstironie und große Gesten nie Widersprüche waren. Die Floskel vom Geschichte schreiben mag längst abgegriffen sein, aber der popkulturelle Einfluss der „Fantastischen Vier“ bleibt unbestritten.

Jenseits all der Superlative und kulturellen Wechselwirkungen sind „Die Fantastischen Vier“ aber auch ein soziales Phänomen. In einer ganz ursprünglichen Ausprägung menschlicher Zusammengehörigkeit sind sie eine Gruppe, die schlicht aus einem gemeinsamen Interesse heraus eine instinktive gegenseitige Loyalität entwickelt hat, die nur in wenigen anderen Bands so stark zu spüren ist. Diese gemeinsame Identität von vier so unterschiedlichen Charakteren besteht unabhängig von Ort und Zeit, in Abgrenzung von allen äußeren Umständen: Es gibt nur Thomas, Smudo, Andy, Michi. Es geht nur um die Vier. Und das ist auch der Grund dafür, dass es die Vier so lange gibt.

Der historische Schlosshof in Bad Mergentheim bietet die perfekte Bühne für ein Open Air Spektakel der Extraklasse. Die Konzerte in der Kurstadt begeistern Künstler wie Zuhörer durch ihre einmalige Atmosphäre. Unter der Überschrift „Lieder im Schloss“ ist diese Reihe in mehr als 20 Jahren zur Erfolgsgeschichte geworden und hat überregionale Beachtung erfahren.