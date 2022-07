Großes Abenteuer

Die Ferien stehen vor der Tür und manche Kinder haben große Erwartungen. Doch nicht immer passen die Wünsche mit den Plänen der Eltern zusammen. Selbst wenn die Familie nicht verreist, kommt es doch immer darauf an, das Beste aus der freien Zeit zu machen. Vielleicht werden gerade die Ferien, die nicht komplett durchgeplant sind zum tollsten Abenteuer, man lernt neue Freunde kennen oder entdeckt in sich eine tiefe Leidenschaft für etwas ganz Besonderes. Alles kann passieren, wenn man offen für Neues ist.

So geht es auch Max und seiner magischen Eule Muriel in dem neuen Hörspiel „Endlich Ferien – Folge 07: Max und Muriel“ aus der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ (Universal Music Family Entertainment / Karussell).

Max und Muriel schwärmen von einer Reise nach Ägypten. Max hat seine Leidenschaft für Ägyptologie entdeckt und sich schon viele Bücher und einen Reiseführer besorgt.

Seine Eltern müssen in den Ferien leider arbeiten. Es wird also wieder nichts mit einer Reise in sein Traumland.

Stattdessen darf Max mit seiner magischen Eule Muriel eine Woche lang seine große Schwester Leslie in der Stadt besuchen. In ihrer Wohngemeinschaft treffen sie auf Charlie, die im Museumsshop des „Ägyptischen Museums“ jobbt. Was für ein Glück für Max und Muriel. Jetzt können sie doch noch eintauchen in die Hochkultur des Alten Ägypten, dem Land am Nil mit all seinen Geschichten über die Pharaonenzeit. Max darf sogar im Museumshop mithelfen. Damit nicht genug: Er wird für eine Kinder-TV-Sendung als Moderator gecastet. Die Wissenssendung findet im Museum statt und soll jungen TV-Zuschauern das Leben im Alten Ägypten näherbringen. Max sieht in seinem Anzug mit Fliege nicht nur aus wie ein kleiner Wissenschaftler, er kann auch mit seinem Fachwissen über die Geschichte Ägyptens glänzen. Doch dann holt ihn ein Schatten aus seiner Vergangenheit ein und es kommt noch schlimmer: Seine magische Eule Muriel ist plötzlich verschwunden...