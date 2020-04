Village plant für Dienstag

Der Betreiber des Village plant intern, am Dienstag wieder öffnen zu können. Das ist unwahrscheinlich. Gerd Weimer (wei)

Wertheim.Der Betreiber des Wertheim Village plant intern, das Outlet Center am Dienstag wieder zu öffnen. Dies geht aus einem Schreiben des Rechtsanwalts Torsten van Jeger von der Kanzlei Taylor Wessing an Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Monique Müller, die Leiterin des Rechts- und Ordnungsamt beim Landratsamt, hervor. Die Kanzlei vertritt den Betreiber Value Retail Management Germany in

...