Familie Bäuerle auf besonderer Tour

Die Sendung „Die Landesschau-Familie auf Sommertour“ machte auf ihrer Reise durch die Region als letzte Station Halt in Bettingen. Am Montag erfolgt die Ausstrahlung im SWR-Fernsehen.

Bettingen. Fünf Tage war Familie Bäuerle aus Rheinhausen mit einem Wohnmobil im Taubertal unterwegs. Von Creglingen über Röttingen, Weikersheim, Bad Mergentheim, Beckstein und Gamburg ging es zum Abschluss nach Bettingen. Die vierköpfige Familie hatte bei einem Gewinnspiel der „Landesschau Baden-Württemberg“ die „Landesschau-Familie auf Sommerreise“ gewonnen; also Sommerferien einmal anders. Eigentlich hätte es in diesem Jahr mit einem Wohnmobil quer durch Kanada gehen sollen, doch die Kinder waren dagegen. Sie wollten nicht fliegen, erinnert sich Mutter Diana Bäuerle, das sei schlecht für das Weltklima. Also bewarb sie sich für ihre Familie bei dem Gewinnspiel des SWR und ihre Familie wurde tatsächlich gezogen. Das war so in der Pfingstzeit, ergänzt ihr Mann Markus.

Umfangreiche Vorbereitung

Danach wurde viel vorbereitet für die Reise und mehrere Absprachen mit dem Sender getätigt. Eine Woche Ferien mit dem Wohnmobil im Norden von Baden-Württemberg sollte es also sein. Die Familie war vorher noch nie mit einem Wohnmobil unterwegs und vor allem die Kinder Noemie (14) und Julian (11) waren sehr gespannt, wie es auf so engem Raum funktionieren wird.

Und dann war ja auch noch die ganze Woche ein Kamerateam des SWR mit ihnen auf Tour, eine zusätzliche Herausforderung. „Schlimmstenfalls kann uns passieren, dass uns die Menschen sehen, wie wir wirklich sind“, dachte sich Sonderpädagogin Diana Bäuerle beim Gedanken an das Fernsehen, das sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Seit drei Jahren gibt es die Sommerreise beim SWR, so Redakteurin Diana Hörger, die zusammen mit ihrem Kollegen Bernd Schlecker die Familie im Wechsel betreute.

Freundliche Aufnahme

Familie Bäuerle zeigte sich total begeistert von der Gegend im Taubertal und vor allem von den Menschen. „Wir wurden überall freundlich aufgenommen und haben tolle Menschen getroffen“. Die Familie bezeichnet sich als sportlich und spielt auch gerne Theater. Diese Eigenschaften kamen ihnen bei den verschiedenen Aufgaben zu Gute, denn erstmals galt es bei der Sommerreise kleine Aufgabe zu lösen.

Die Familienmitglieder konnten sich selbst aussuchen, mit welchem Partner es die Tagesaufgaben erledigen wollte. Sohn Julian entschied sich für seinen Vater, Tochter Noemie wollte mit ihrer Mutter an den Start gehen.

Die Herausforderungen

Erste Station war in Röttingen bei den Frankenfestspielen. Hier sollte die Familie bei der Operette „Der Vetter von Dingsda“ als Komparsen mitwirken. Es gewannen überraschenderweise die Männer. Dafür schlugen sich die Mädels beim Kanufahren auf der Tauber besser, ebenso wie beim Beschneiden der Weinreben im Wingut Benz in Beckstein. Bei den historischen Spielen im Weikersheimer Schloss hatten die Männer dann wieder die Nase vorn und beim historischen Fechten im Burggarten von Burg Gamburg kam es zu einem Unentschieden.

Letzte Aufgabe Wasserski fahren

Somit musste die letzte Etappe in Bettingen die Entscheidung bringen. Beim dortigen Wassersportverein „Wertheim-Bettingen e.V.“ durfte sich Familie Bäuerle ihrer letzten Herausforderung stellen und versuchte sich beim Wasserskifahren. Der Club setzt auf das klassische Wasserskifahren oder das Barfußfahren und das Slalomfahren. Insgesamt 29 Liegeplätze gibt es in der Hafenanlage neben dem Campingplatz in Bettingen.

Erfahrene Lehrer brachten Familie Bäuerle das Wasserskifahren bei. Zuerst ging es im Theorieteil um das grundsätzliche Verhalten bei Fahren und dem Verhalten gegenüber der Berufsschifffahrt auf dem Main. Denn man fuhr direkt auf der Wasserstraße, die auch von der Berufsschifferei genutzt wird. Die hat immer Vorrang, lernten die Bäuerles. Bei einer Begegnung wird nicht geschleppt und außerhalb des Fahrwassers gewartet, bis das Schiff vorbei ist.

Auflösung im Fernsehen

Dann ging es aufs Wasser. Zuerst übten alle Familienmitglieder an einer fest am Boot installierten Stange, dann an dem Trapez und zum Schluss mit der langen Leine auf dem Wasser. Alle hatten viel Spaß bei der Herausforderung und alle schafften die Aufgabe. Wer aber letztlich den alles entscheidenden Punkt bekam, wird noch nicht verraten. Die Auflösung erfolgt erst in der Landesschau Baden-Württemberg am Montag im SWR zwischen 18.45 und 19:30 Uhr. Da wird die Familie im Studio anwesend sein und über ihre Erfahrungen im Taubertal berichten.

Die sind überaus vielfältig, so das Resümee der Familie Bäuerle. „Das Taubertal ist ein echtes Schatzkästchen“, war Diana Bäuerle von der Gegend begeistert und der Rest der Familie pflichtete ihr bei. „Es waren sehr kurzweilige Tage“, so Markus Bäuerle, der sich beim Abschlussgespräch auf dem Campingstuhl vor dem Wohnmobil niedergelassen hatte.

Das Anfangs hatte Tochter Noemie noch die Enge des Wohnmobils und die eingeschränkten Duschmöglichkeiten gestört, zum Schluss war das selbstverständlich und für Sohn Julian war die ganze Reise ein einziges „großes Abenteuer“.

Fast ein bisschen wehmütig musste die Familie am Sonntag die Heimreise antreten. Die letzten beiden Tage gehörten also der Familie, bevor sie das Wohnmobil wieder abgeben mussten. Und die genossen alle zusammen natürlich im Taubertal, schließlich hatte man in der letzten Woche viele Anregungen bekommen.

Tolle Eindrücke gesammelt

Es wird nicht das letzte Mal sein, dass man Familie Bäuerle hier gesehen hat, denn sie sind vom „Taubertal-Virus“ infiziert. Auch weil man hier so vielfältig Urlaub machen kann, aber vor allem wegen der Menschen hier vor Ort, wie sie gemeinsam betonten. Den Rest der Ferien werden die Kinder im Ferienlager verbringen und in der letzten Woche will man noch mal zusammen etwas unternehmen. Dann wahrscheinlich aber von zuhause aus.

Doch die Eindrücke aus dem Taubertal wird Familie Bäuerle bestimmt nicht vergessen.

