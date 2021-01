Tauberbischofsheim

Ehemaliges Bildungshaus St. Michael in Tauberbischofsheim Tobias Motz will in Tauberbischofsheim zusammen mit Partnern langfristig rund 50 Millionen Euro investieren

Tauberbischofsheim: Zunächst das Hotel „Das Bischof“, dann ein grünes, urbanes Quartier im Visier