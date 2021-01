Präsenzunterricht ist nicht ersetzbar

An der „Schule am Limes“ werden die Abschlussklassen an zwei Tagen in der Woche im Präsenzunterricht betreut. Das finden nicht nur Schüler, sondern auch die Lehrer gut.

Osterburken. Immer dienstags und donnerstags kommen die Abschlussklassen 10 der Gemeinschaftsschule „Schule am Limes“ in Osterburken ins Schulgebäude und werden von ihren Lehrern in den Hauptfächern Mathe, Deutsch,

...