Glasfaser-Netz für 110 Millionen Euro

Dem Neckar-Odenwald-Kreis bietet sich die historische Chance beim Breitbandausbau, der erste ländlich geprägte Landkreis mit einem Glasfaseranschluss in jedes Gebäude hinein zu werden.

Neckar-Odenwald-Kreis. Telefon, Videokonferenzen, Skype, WhatsApp, Netflix und Co. haben in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen. Die Digitalisierung scheint in den vergangenen Wochen mehr Schritte

...