Ausgelassene Stimmung bei der Rootzen

Mit einem farbenfrohen Zug durch die Straßen feierte ganz Oberlauda die Fasnacht. Höhepunkt war die Büttenrede der beiden Auguste.

Oberlauda. Ganz Oberlauda war am Rosenmontag auf den Beinen, als sich der bunte Gaudiwurm durch die Zuschauer schlängelte. Angeführt vom Rootz und seiner Gefolgschaft sowie mit lautstarken „Rootze Helau“-Rufen machten sich 16 Gruppen auf die Umzugsstrecke. Auch zahlreiche Gäste aus Lauda reihten sich in das muntere Treiben ein.

Viele Zuschauer

Ob es für die Eisbären vom „Düdo-Club“ zu warm war? Die Schlothexen und die Strumpfkappenfänger heizten lieber den hunderten von Zuschauern ein, die den Straßenrand säumten. Zigeuner, Faschebouze, Bajazze und Auguste gaben sich ein närrisches Stelldichein.

Auch die Salatkopf-Lobby warb eifrig um Anhänger.

Hoch oben von der Narrenburg der NG Oberlauda, die das Fasnachtsspektakel abschloss, wurde der Umzug von Holger Ebert mit so manchem flotten Spruch auf den Lippen kommentiert, und das Publikum immer wieder mit Schlachtrufen animiert.

Nicht nur die Kinder freuten sich über den süßen Bonbonregen. Der war zumindest allen lieber als das Nieselwetter, das zu Beginn des Umzugs eingesetzt hatte. Doch der „Wettergott“ hatte ein Einsehen mit den Fasnachtern, die schunkelnd und gut gelaunt das Geschehen verfolgten.

Lokalgeschehen beleuchtet

Höhepunkt der närrischen Gaudi war einmal mehr die Rede der beiden Auguste (Fabian Bayer und Benjamin Ambach). Am Narrenbaum vor der Turnhalle haben sie in der hängenden Bütt das Lokalgeschehen pointenreich glossiert und das Ortsgeschehen in Reimform aufgefrischt.

Ob der Kameradschaftsabend des FV, der wegen der Wassertage verlegt werden musste, oder die Grotteneinweihung, das Mühlradfest oder die nicht umgesetzten Projekte: Den beiden Augusten entging einfach nichts. Einbürgern in Öwerlaude würden sie am liebsten das Prinzenpaar, schließlich sei die Prinzessin schon fest integriert.

Dass Oberlauda kräftig feiern kann, bewiesen Umzugsteilnehmer und Zuschauer anschließend in der Halle.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020