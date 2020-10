Kickers-Spiel ohne Zuschauer

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz in Würzburg inzwischen auf über 100 gestiegen ist und damit die Corona-Ampel der bayerischen Staatsregierung die Stufe „dunkelrot“ erreicht hat, muss das Zweitliga-Heimspiel des FC Würzburger Kickers gegen den VfL Bochum (Sonntag, 1. November, 13.30 Uhr) in der Flyeralarm-Arena ohne Zuschauer ausgetragen werden. Laut der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz größer als 100 im Rahmen von Sportveranstaltungen die Anzahl der Zuschauer auf maximal 50 Personen beschränkt. Dieses geringe Kontingent ist durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen rund um das Heimspiel bereits ausgeschöpft. Die Tickets aller Sponsoren und Partner, die sich bereits für das Match am Sonntag eingebucht hatten, verlieren daher leider ihre Gültigkeit. Der für den heutigen Mittwoch, 28. Oktober, geplante Vorverkaufsstart für Dauerkartenbesitzer sowie alle weiteren Verkaufsphasen entfallen entsprechend.

In einer Pressemitteilung äußert sich der FC Würzburger Kickers wie folgt: „Wir hoffen, dass sich die Lage in den kommenden Wochen wieder entspannt und in der Flyeralarm- Arena am Dallenberg beim nächsten Heimspiel gegen Hannover 96 (Sonntag, 22. November, 13.30 Uhr) wieder Zuschauer begrüßt werden dürfen.“ nice

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020