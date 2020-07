22 Mal Schulunterricht als Geschenk

In acht Wochen über 8000 Euro: Damit hatten Moritz Reinhard aus Bretzingen und Daniel Nohe aus Höpfingen nicht gerechnet. Die Spenden sollen einer Schule in Uganda zugutekommen.

Bretzingen/Höpfingen. „Hätte uns jemand vor dem Start am 1. Mai erzählt, dass wir als ,We Can Do More’ mit einem virtuellen Spendenlauf so viele Menschen erreichen und so viele Spenden sammeln, hätten wir uns

...