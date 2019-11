In der Kirche des Klosters Engelberg gaben sie sich das Ja-Wort

Hettingen.Nicht mehr ganz taufrisch, dafür mit einigen Weh-Wehchen behaftet, aber dennoch mit viel Optimismus begehen Günter und Waltraud Dittrich ihr Diamantenes Ehejubiläum. Am 28. November 1959 gab sich das Jubelpaar in der Kirche im Franziskanerkloster Engelberg das Ja-Wort. Tags zuvor war die standesamtliche Trauung im Hettinger Rathaus durch Bürgermeister Karl Knühl.

Bis zum heutigen Tag hat das Jubelpaar gemeinsam Freud und Leid geteilt, und Schönes aber auch weniger Schönes, mit viel Zuversicht und starkem Gottvertrauen gemeistert.

In großer Dankbarkeit begehen Günter und Waltraud ihren Ehrentag und feiern am Samstag, 30. November, um 10 Uhr in der Hettinger Pfarrkirche St. Peter und Paul ihr Dank- und Jubelamt, dem sich im nahen Heinrich-Magnani-Haus die weltliche Feier mit der Großfamilie anschließt.

Günter Dittrich wurde am 19. September 1937 als zweitältester Sohn der Eheleute Willibald und Helene Dittrich in Hettingen geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf. Nach der Volkschule in Hettingen, die er von 1943 bis 1951 besuchte, erlernte er als 14-jähriger den Beruf eines Gipsers -und Stuckateurs bei der Firma Friedrich Blatz in Hettingen und war dann bis zum Eintritt in den krankheitsbedingten Ruhestand im Jahre 1997 ununterbrochen bei der Firma Blatz beschäftigt. Der Jubilar erinnert sich im Rückblick an die vielen Kirchen der näheren und weiteren Umgebung, in denen er in seiner 46-jährigen Berufslaufbahn gearbeitet hat. Waltraud Dittrich erblickte am 24. Oktober 1940 als jüngste Tochter der Eheleute Otto und Rosa Müller das Licht der Welt und wuchs mit drei Schwerstern auf. Nach der Volksschule in Hettingen, die sie von 1946 bis 1954 besuchte, war die Jubilarin in Haushaltungen in Neckargmünd und Ludwigshafen tätig. Nach der Hochzeit, war sie dann Hausfrau und liebevolle Mutter ihrer sieben Kinder.

Zum heutigen Ehrentag der Diamanten Hochzeit gratulieren neben den sieben Kindern und deren Ehegatten auch 19 Enkel und fünf Urenkeln. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an. KM

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019