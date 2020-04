Professor Adler blickt auf bewegende 90 Jahre

Die Zeit um 1935 war keine gute Zeit für jüdische Jungen, in Feld und Wald frei herumzulaufen. Doch dort begann Julius Adlers Weg als Forscher.

Edelfingen. Heute kann Prof. Julius Adler in Madison (Wisconsin/USA) auf ein 90-jähriges Leben zurückblicken, das am 30. April 1930 in Edelfingen begann. Sein Vater Adolf führte eine jüdische Metzgerei in der fünften Generation. Von 1933 an ging

...