Für Geschichtsliebhaber ist das Römermuseum mit Kastell in Osterburken eine wahre Fundgrube. Aber auch jeder andere, der sich auf eine Reise in die Zeit von Augustus und den Germanen machen will, ist hier richtig.

Direkt am Limes gelegen, war Osterburken lange Zeit das Zuhause vieler römischer Soldaten, die die Grenze des Reiches bewachten und gegen die germanischen Stämme sowie andere

...