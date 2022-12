Wenn die Gehölze in die Jahre kommen . . .

Pflanzen und Gehölze, denen es gut geht, wachsen und gedeihen, blühen und fruchten. Sie spiegeln den Wandel der Jahreszeiten, machen Natur erlebbar, spenden Schatten und Freude. Das bedeutet: hohe Lebensqualität für alle Menschen, die einen Garten besitzen, bewohnen oder von draußen hineinblicken dürfen. Aber das bedeutet auch: Hier im Garten ist immer wieder etwas zu tun.

Manchmal wird dies durch ein sommerliches Gewitter oder einen Herbststurm besonders deutlich: Plötzlich ist da ein Baum zu groß und zu unsicher, Äste brechen und die Sicherheit von Menschen und Gebäuden ist bedroht. Höchste Zeit, zum Telefon zu greifen, um den Landschaftsgärtner anzurufen, bevor Schlimmeres passiert. Gleichzeitig ist dies aber auch eine gute Gelegenheit, um mit den Fachleuten durch den Garten zu gehen und zu entdecken, was sonst noch professionellen Rat und Tat braucht.

Gehölze ein (Fach-)Thema für sich

© BGL

Viele Hobbygärtner kümmern sich leidenschaftlich um Beete und Rabatten, um Wiesen- oder Rasenflächen. Die Pflege der Bäume wird oft den Männern des Hauses überlassen (was nicht in jedem Fall eine gute Idee ist). Alles, was mit Schnitt und Säge zu tun hat, braucht nämlich nicht nur Kraft und Schneid, sondern vor allem profunde Kenntnis über Bäume und Gehölze – und Erfahrung hilft auch. Anders kann man zwar leicht Geld sparen. Aber dies birgt auch das Risiko, dem Garten empfindlichen Schaden zuzufügen.

Die Fachleute des Garten- und Landschaftsbaus wissen, welche Gehölze besondere Behandlung brauchen, wie man sie richtig schneidet, aber auch, wie man sie verjüngt und zu frischem Austrieb anregt. Manche Sträucher wuchern andere zu, bedrängen sie und hindern sie an ihrer Entwicklung. Hier braucht es dann nicht nur eine lenkende Hand, sondern auch eine scharfe Schere oder Säge. Mancher Baum nimmt anderen Licht. Dann muss aufgeastet werden oder ein Pflegeschnitt wird nötig, damit das einst als Frühlingshighlight gepflanzte Gehölz wieder sichtbar wird.

Landschaftsgärtner wissen übrigens, wann der beste Zeitpunkt für solche „Handgreiflichkeiten“ ist, ohne dass Tiere, die im Garten leben, in ihren Habitaten gestört werden.

Fachleute helfen

Eine solche „Renovierung“ des Gartens ist eine gute Investition und kann zu einem völlig neuen Gartenerlebnis führen. Als Besitzer unterschätzt man oft die Chancen im Bestand und sieht nicht, welche Veränderungen dem Garten guttun – die Fachleute für Garten- und Landschaftsbau sehen es. Auch hier im Privatgarten zeigen sich die Folgen des Klimawandels. Denn es gibt viele Gehölze, die unter den extremen Witterungsbedingungen leiden und Vitalität einbüßen. Ein kümmerndes Gehölz, ein Strauch oder ein Baum, kann zum richtigen Zeitpunkt durch eine junge Pflanze ersetzt oder an einen passenderen Standort umgepflanzt werden.

Nicht zuletzt sind es auch persönliche Ansprüche und physische Möglichkeiten, die sich im Laufe unseres Lebens verändern. Je älter wir werden, umso wichtiger ist es, dass der Garten – auch ohne große Kraft- und Ausdauerleistungen – gut versorgt ist. Dabei haben die meisten von uns längst begriffen, dass übertriebener Ordnungssinn heute im Garten Zielen wie Artenvielfalt und Lebensraum für Kleintiere gewichen ist.

Doch wie sieht es mit aufwendigeren Arbeiten aus, die gern aufgeschoben werden, für die Sachverstand und auch geeignetes Gerät fehlen? Die schlechte Nachricht: Die meisten Unfälle passieren in Haus und Garten.

Die Krankenversicherer berichten von über 200 000 Unfällen, die jährlich in Deutschlands Gärten passieren.

Die meisten davon im Winterhalbjahr und viele haben mit Leitern und dem Schnitt von Bäumen und Sträuchern zu tun. So weit sollte man es nicht kommen lassen – nichts riskieren, besser ist, Fachleute, die sich auf den Garten und seine Pflege verstehen, hinzuziehen. bgl