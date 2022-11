Aktuelle Themen im Blick

Tauberbischofsheim. „Der Doppelbahnübergang in Königshofen muss so schnell wie möglich verändert werden. Pläne gibt es ja. Die Frage ist: Was ist so schnell wie möglich für die Bahn? Wir müssen uns dafür einsetzen, dass etwas passiert“, sagt der SPD-Betreuungsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, MdL Klaus Ranger.

Im FN-Interview äußert sich der 61-jährige Politiker aber nicht allein zu diesem Dauerthema. Beim Besuch im Frankoniahaus in Tauberbischofsheim nimmt Klaus Ranger unter anderem auch Stellung zur Flüchtlingssituation und den Unterbringungsmöglichkeiten im Landkreis, zu den Energiesparplänen des Landes sowie zur Verstetigung des Ein-Stunden-Takts auf der Frankenbahn zwischen Osterburken und Würzburg. gf