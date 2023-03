Schreckschuss in der Heilbronner Innenstadt

Heilbronn. Ein Zeuge meldete am Donnerstagnachmittag eine verdächtige Wahrnehmung an der Harmonie in Heilbronn. Ein Unbekannter habe gegen 15 Uhr mit einer Schreckschusspistole einen Schuss in die Luft abgegeben. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand der Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Dennoch sucht die Polizei nach dem Mann. Diese wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, gebückter Gang, bekleidet mit einem weißen Jogginganzug. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Heilbronn Innenstadt unter Telefon 07131/6437600 melden.

