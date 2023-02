Pkw kollidiert in Heilbronn mit Linienbus

Heilbronn. Ein 21-Jähriger kollidierte mit seinem Audi am Samstagabend mit einem Linienbus in Heilbronn. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor hatte der junge Mann auf der Allee mit überhöhter Geschwindigkeit einen schwarzen Pkw rechts (auf der Busspur) überholt.

Vermutlich nahm der junge Audi-Fahrer den bereits auf der Busspur stehenden Bus zu spät wahr und kollidierte mit diesem ungebremst. Durch den Zusammenstoß entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Audi musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden.