  Dr. Christina Baum nicht mehr im Landtag

Main-Tauber-Kreis. Aus dem Wahlkreis 23 zieht nur noch ein Abgeordneter in den Landtag von Baden-Württemberg. Es ist Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU), auf den 29,6 Prozent der Wählerstimmen entfielen (2016: 35,4). Dr. Christina Baum (AfD), deren Ergebnis sich von 17,2 Prozent bei der Wahl 2016 auf nun 10,7 Prozent verschlechtert hat, ist nicht mehr im Landtag vertreten. Nicht in den Landtag einziehen wird Dr. Leonard Haaf von den Grünen trotz seines guten Abschneidens im Wahlkreis 23. Mit 27,1 Prozent (2016: 21,3) ist er Reinhart dicht auf den Fersen. „Wegen der hohen Zahl der Direktmandate bei den Grünen hat es leider nicht gereicht“, so Dr. Haaf am Montag gegenüber den FN. Bei den Grünen gibt es nur Erstmandate.

