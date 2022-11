Wertheim. Die Zahl der Frauen, denen auch im Main-Tauber-Kreis Gewalt angetan wird, ist erschreckend hoch. Deshalb haben sich mehre Initiativen zu einer Aktion am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ zusammengetan. Zum Symbol für Gewalt an Frauen werden an diesem Tag rote Schuhe. Deren Installation erfolgt am Freitag, 25. November, ab 15.30 Uhr am Wertheimer Kulturhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1