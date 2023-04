Wertheim. Die Ausstellung „Ton in Ton spielend“ von Sandra Trösch wurde am Sonntag im Wertheimer Atelier Schwab eröffnet. Im Mittelpunkt steht dabei eine Videoinstallation. Darin zeigt Trösch ein eigensinnig verfremdetes Alltags-Wertheim in transparenten, sich überschneidenden Bildern, die mit Zeichnungen, Textfragmenten und Tonaufnahmen kombiniert werden. Sandra Trösch ist die erste Künstlerin, die am neuen Wertheimer „Artist in Residence“-Programm teilnimmt.

