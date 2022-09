Nassig. „Freude“ war das wohl am häufigsten verwendete Wort bei der Einweihung der neuen Wildbachhalle in Nassig. Nach rund sechs Jahren intensiver Planungs- und Bauphase erfolgte am Dienstag die feierliche Schlüsselübergabe durch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Auch wenn die Kosten mit rund 3,74 Millionen deutlich höher als die anfänglich geplanten 2,2 Millionen liegen, habe sich die Investition auf jeden Fall gelohnt, betonte der Rathaus-Chef.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1