Wertheim. Ina Nolte übernimmt die Leitung des neuen Fachbereichs Personal, Bildung und Kultur, der im Rahmen einer Neuorganisation der Stadtverwaltung geschaffen wird. Das hat der Gemeinderat per Wahl in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Die 40-jährige Marktheidenfelderin ist derzeit Leiterin des Amts für Wirtschaft und Klimaschutz beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Ihre neue Aufgabe in Wertheim tritt sie zum 1. August an.

