Weikersheim. Zwischen dem 16. August und dem 16. September entwendeten Unbekannte einen vollständigen Zigarettenautomaten in Weikersheim. Der Automat war an einem gesonderten Gestell in der Alten Steige montiert. Hier entfernten die Täter den Zigarettenautomaten komplett. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, sollen sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1