Weikersheim. Frank Gärtner von der DLRG-Ortsgruppe Weikersheim startete bei den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen in Italien zusammen mit der DLRG-Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen bei den Masters-Wettbewerben in den Mannschafts- und Einzeldisziplinen im Pool und am Strand sowie im Freigewässer. Mit seinem Kollegen Thomas Schmnidt holte der Weikersheimer Rettungsschwimmer die Goldmedaille in der Disziplin Line Throw (Leinenwurf beziehungsweise Retten mit Seil).

