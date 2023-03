Tauberbischofsheim. Mit einem schwungvollen Kick-off ging das Erfolgsprojekt „Kreative Köpfe“in der Region Tauberbischofsheim in seine 16. Runde. 21 junge Menschen sind mit acht pfiffigen Ideen am Start. Die Siegerehrung findet am 12. Juli in Grünsfeld statt.

