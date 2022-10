Külsheim. Die siebten und die achten Klassen, später die Schülerinnen und Schüler aus Klasse neun und Klasse zehn der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) waren am Freitag bei einem Präventionstheater in der Festhalle Zuschauer und Diskussionsteilnehmer zugleich. Dabei wurde klar: Das Thema Gewalt geht alle an. Vertreter des Rotary Clubs Tauberbischofsheim und des Fördervereins der PAGS unterstützten die Aktion mit insgesamt 3000 Euro.

