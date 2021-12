Hohebach. Einsatzkräfte aus Dörzbach und Krautheim rückten am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zu einem Schwelbrand in einem Dachstuhl in Hohebach aus. „Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt“, erklärte Daniel Fessler von der Polizei Heilbronn den FN auf Anfrage. Drei Personen wurden durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Es entstanden rund 200 000 Euro Sachschaden. nb /Bild: Bernd Hellstern

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1