Buchen. Zwei Konzerte mit internationalem Format kündigen sich im Rahmen der Konzertreihe „Buchen in concert“ an. Am Freitag, 25. März, gastiert um 20 Uhr in der Stadthalle in einem romantisch-virtuosen Klavierabend der international renommierte Pianist Bernd Glemser. Am Samstag, 2. April, 19 Uhr, gibt der gefeierte Männerkammerchor „Cantabile Limburg“ seine Visitenkarte ab. Der mehrfache internationale erste Preisträger wartet mit seinem neuen kurzweiligen Programm „Schubert & more…“ auf.

