Bad Mergentheim. „Das Naturwärmekraftwerk in Bad Mergentheim wird erweitert. Diese Entscheidung hat der Aufsichtsrat des Stadtwerks Tauberfranken in einer Eilentscheidung vergangene Woche einstimmig getroffen“, so das Stadtwerk Tauberfranken in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Die Wärmeerzeugung am Naturwärmekraftwerk werde um eine Leistung von rund 2 MW erweitert. Dies ermögliche rund 8,5 Millionen kWh zusätzliche Wärmeerzeugung durch regional verfügbare Waldhackschnitzel. Gleichzeitig können damit laut Stadtwerk rund neun Millionen kWh ohne fossiles Erdgas erzeugt werden.

