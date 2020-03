Veranstaltungen sind abgesagt

Bronnbach.Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus wurden im Kloster Bronnbach Veranstaltungen abgesagt. Betroffen sind der Workshop „Meditatives Bogenschießen“ vom 18. bis 20. März, der Vortrag von Werner Sobek in der Reihe „Zukunft gestalten – Rotary im Gespräch“ am Donnerstag, 19. März, der Kunsthandwerkermarkt „Unikat sucht Liebhaber“ am 21. und 22. März, die Bierprobe am Freitag, 3. April, das Konzert zur Passionszeit, die „Easter Suite“ am Mittwoch, 8. April, sowie die „Salsa-Nacht“ am Samstag, 18. April. Tickets sind rückerstattet worden, so die Landratsamt-Verantwortlichen.

