Unterschätzte Gefahr durch Pestizide

Bestenheid.Professor Dr. Johann Zaller vom Bodenkundeinstitut in Wien hält am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Unser täglich Gift – Pestizide, die unterschätzte Gefahr“. Er findet in der Mensa der Comenius Realschule, Reichenberger Straße 6, in Bestenheid statt.

Dazu teilt der Veranstalter mit: Ein Apfel wird durchschnittlich 31-mal mit Pestiziden behandelt. Auch im Flugzeug kann man mit den Giften in Kontakt kommen und neben der Landwirtschaft ist der zweitgrößte Verbraucher von Herbiziden in Deutschland die Deutsche Bahn.

Pestizide werden umfassend eingesetzt, über ihre Zusammensetzung jedoch wenig informiert. Etwa vierzig Chemikalien, die von der WHO als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft wurden, sind nach wie vor erlaubt. Ein Viertel der Pestizide auf dem Markt sind Fälschungen mit ungewissem Inhalt.

Johann Zaller, Ökologie-Experte an der Wiener Universität für Bodenkultur, erforscht seit Jahren Chemikalien und ihre Nebenwirkungen für Gesundheit und Umwelt. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Aspekten der Agrarökologie.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019