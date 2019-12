Roland Kunkel von Anfang an dabei

Wertheim.Das Unternehmen Pink Thermosysteme blickte jüngst im Rahmen seine Weihnachtsfeier auch auf 40 Jahre Firmengeschichte zurück. Im Gasthaus Stern in Rettersheim ließ Firmengründer Friedrich Pink in einer kurzweiligen Rede die letzten 40 Jahre Revue passieren und ging auf die Anfänge des Unternehmens ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Andrea Althaus, die Tochter und jetzige Geschäftsführerin, gratulierte ihren Eltern zum 40-Jahre-Jubiläum der Firma. Das Maschinenbauunternehmen für Löt- und Sinteranlagen, Plasmaanlagen und Trocknungssysteme entwickelte sich in all den Jahren mit Höhen und Tiefen vom Einmannbetrieb zu einem modernen Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern.

Für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit bedankte sich die Firmenleitung bei Petra Diehm (30 Jahre), Horst Orthmayr (25 Jahre) sowie Danny Piske und Stanley Streiber (jeweils 10 Jahre) mit einem kleinen Präsent. Eine Sonderehrung gab es für Roland Kunkel. Er war einer der ersten Mitarbeiter der Pink Thermosysteme vor 40 Jahren und ist immer noch bei Pink Vakuumtechnik beschäftigt.

Nach dem offiziellen Teil verbrachten Mitarbeiter sowie die ebenfalls anwesenden Mitarbeiter im Ruhestand, die Geschäftsleitung einen geselligen Abend.

