Wertheim.Die Orgelmusik zur Marktzeit findet am Samstag, 11. Juli, von 11 bis 11.40 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei und ohne Anmeldung.

Im Hygieneschutzkonzept sind derzeit 70 Plätze in der Stiftskirche zugelassen, sowohl für Gottesdienste, als auch für Konzerte.

Passend zum Beethovenjahr spielt Michael A. Müller aus Leimen die sechste Sinfonie in F-Dur in einer Orgelbearbeitung von Otto Depenheuer. Michael Müller studierte Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.

Weitere Organistinnen in der Reihe sind Katharina Wulzinger im August und Lilo Kunkel im September. Das Motto der Reihe lautet in diesem Jahr „Tonart“. pm

