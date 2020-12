Nach Zusammenstoß mit Schiff - Mainfähre außer Betrieb

Mondfeld.Die Mainfähre in Mondfeld muss vorläufig ihren Betrieb einstellen, wie die Stadt Wertheim mitteilt. Demnach ist sie am Freitagabend mit einem Schiff zusammengestoßen. Wie groß der Schaden ist, könne erst am Samstag bei Tageslicht begutachtet werden. Deshalb sei auch offen, ab wann die Fähre wieder übersetzen kann. Die Stadt will auf ihrer Internetseite über die weitere Entwicklung informieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020