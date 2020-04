Das Tor zur Welt steht weiterhin offen

Wertheim.Die aktuellen Entwicklungen in Zeiten ansteigender Corona-Infektionen stellen Deutschland auf eine harte Probe. Neben Veranstaltungen sind nun auch sämtliche Vereinsaktivitäten untersagt. Der im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) organisierte Ortsverband A23 „Alte Grafschaft Wertheim“ bietet mit dem Amateurfunk einen Weg aus der Isolation.

Gemeinschaft ist ein entscheidender Faktor im Vereinsleben, wenn nicht sogar dessen Grundlage. Gut, dass es den Amateurfunk gibt: Weltweit haben Funkamateure die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu pflegen, auch ohne das eigene Haus zu verlassen. Gerade in dieser schweren Zeit bietet der Amateurfunk insbesondere alten und auch gesundheitlich vorbelasteten Menschen die Möglichkeit, mit Funk-freunden in engem Austausch und damit Teil der Gesellschaft zu bleiben.

„Elektromagnetische Wellen überwinden alle Grenzen und die Kommunikation mit den Funkfreunden in aller Welt kann helfen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten“, erklärt Uwe Böhrer, Vorsitzender des Ortsverbands „Alte Grafschaft Wertheim“. „Insbesondere in diesen Zeiten ist es wichtig, die sozialen Kontakte zu pflegen und die Gemeinschaft mit Leben zu erfüllen. Gerade für die älteren Mitglieder, die diese Situation besonders betrifft, ist es wichtig, Kontakt zu halten. Und dies ist unter uns Funkamateuren mit unserer weltweiten Vernetzung gegeben“, so der Ortsverbandsvorsitzende.

Der Verein DARC steht für „grenzenlose Kommunikation“ und „Völkerverständigung“, die vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine besondere Relevanz haben. Der Amateurfunkdienst bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten und darüber hinaus viel Potenzial für soziale Kontakte auf den Frequenzen. „Unsere monatlichen Treffen im Ortsverband A23 „Alte Grafschaft Wertheim“ finden nun über Funk auf den Frequenzen statt. Auch an den Funkwettbewerben, den „Contesten“, können wir weiterhin teilnehmen und sind so in der Lage, ohne Infektionsgefahr unser Hobby weiterhin auszuüben“, freut sich Uwe Böhrer.

Info: Kontaktmöglichkeiten zum und Informationen über den Ortsverband A23 „Alte Grafschaft Wertheim“ des Deutschen Amateur-Radio-Clubs finden sich unter www.a23-wertheim.de im Internet.

