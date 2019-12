Langjährige Tradition gepflegt

Weikersheim.Es gehört zur Tradition, dass am Samstag vor dem ersten Advent die Weikersheimer Schulen auf dem Marktplatz ihren Weihnachtsmarkt veranstalten. In diesem Jahr nahmen wieder Klassen der Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums, der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule und auch der Förderverein der Gemeinschaftsschule teil. Selbstgebastelter Weihnachtsschmuck, Adventsgestecke, selbst gemachte Marmeladen, Weihnachtsplätzchen und selbst gestrickte Socken wurden in den weihnachtlich geschmückten Verkaufsständen angeboten. Mit Weihnachtsliedern erfreuten der Grundschulchor der Gemeinschaftsschule Weikersheim unter Leitung von Lucie Steffel, begleitet mit der Gitarre von Rektor Pflüger, und die Singklasse 6a des Gymnasiums Weikersheim unter der Leitung von Edith Wolff die zahlreichen Besucher. Wie immer kommt ein Teil des Erlöses wohltätigen Zwecken zugute.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019