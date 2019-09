Messerangriff in Asylunterkunft

Walldürn.Ein Bewohner der städtischen Unterkunft für Asylbewerber in der Alten Amorbacher Straße soll am Samstagvormittag nach den FN vorliegenden Informationen mit einem Messer auf einen Mitbewohner eingestochen haben. Einzelheiten zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich bislang nicht zu der Tat geäußert.

Nach dem Eintreffen der Polizei gegen 11 Uhr mussten alle Bewohner die Unterkunft verlassen. Außer den Beamten der Schutzpolizei und des zwischenzeitlich hinzugezogenen Kriminaldauerdienstes aus Heilbronn durfte niemand das Gebäude betreten. Gegen 15 Uhr trafen Spezialisten der Kriminaltechnik ein, die in der Unterkunft Spuren der Gewalttat sicherten.

Bürgermeister Markus Günther und Michael Teichmann, stellvertretender Hauptamtsleiter, organisierten für die Bewohner der Unterkunft eine vorübergehende Aufenthaltsmöglichkeit im Foyer der Nibelungehalle. Einige kamen kurzfristig bei Freunden unter. Auch Helfer des Asylkreises boten ihre Unterstützung an. In Gesprächen über die Ereignisse am Vormittag wurde deutlich, dass sich die Bewohner der Unterkunft große Sorgen über ihren Ruf in Walldürn machen. Sie befürchten, mit dem mutmaßlichen Täter in einen Topf geworfen und pauschal in Misskredit gebracht zu werden.

Gegen 18 Uhr beendete die Polizei die Ermittlungen in der Unterkunft und gab den Zutritt zu dem Gebäude wieder frei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019