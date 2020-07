Zwei neue Corona-Fälle bestätigt

Main-Tauber-Kreis.Zwei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Dienstag für den Main-Tauber-Kreis gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen bei 403. Die beiden Patienten aus dem Stadtgebiet von Tauberbischofsheim befinden sich in häuslicher Isolation beziehungsweise in stationärer Behandlung. Die Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird ebenfalls häusliche

...