Haltepunkte Distelhausen und Dittigheim am stärksten betroffen

Distelhausen/Dittigheim.Bei der Deutschen Bahn steht der Fahrplanwechsel vor der Tür: Der neue Winterfahrplan gilt ab Sonntag, 15. Dezember.

Die Änderungen machen sich auch in der Region bemerkbar. So gilt ab diesem Sonntag der neue Streckenfahrplan 782 der Tauberbahn. Mit der Änderung gibt es an den Haltepunkten Distelhausen und Dittigheim Streichungen der Zugverbindungen nach Tauberbischofsheim und Lauda.

Ersatzloser Ausfall

Die beiden Bedarfshaltepunkte der Tauberbahn sind hiervon am stärksten betroffen. So fallen ab dem 15. Dezember die Zughalte (Abfahrtszeiten Distelhausen) um 7.57 Uhr, 19.19 Uhr, 20.15 Uhr und 21.13 Uhr Richtung Tauberbischofsheim sowie die Zugverbindung Richtung Lauda um 8.14 Uhr, 8.39 Uhr, 11.55 Uhr und 19.43 Uhr ersatzlos weg.

Der Stundentakt der Tauberbahn gilt in Richtung Tauberbischofsheim nur noch zwischen 12.19 Uhr und 18.19 Uhr.

In Fahrtrichtung Lauda gibt es weder einen Ein- noch Zweistundentakt. ubü

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019