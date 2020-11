Den Mord in Erlenbach im Blick

Stuttgart/Ravenstein.Ungelöste Gewaltverbrechen lassen Ermittler nicht so leicht los. Wurde bei den Ermittlungen etwas übersehen? Rund 95 Prozent der Fälle können aufgeklärt werden – ein kleiner Bruchteil aber bleibt ungelöst. Mord verjährt nicht. So sind es diese sogenannten „Cold Cases“, die Kommissariate und vor allem die Angehörigen der Opfer weiterhin umtreiben – und die Hoffnung auf den entscheidenden Hinweis.

Fünf Beiträge

In fünf Beiträgen stellt „Landesschau Baden-Württemberg“ fünf ungelöste Fälle im Land vor, die bis heute Rätsel aufgeben. Die Serie „Ungelöste Kriminalfälle“ ist von Montag, 2. bis Freitag, 6. November täglich in „Landesschau Baden-Württemberg“ zu sehen. Nach Ausstrahlung sind die Beiträge verfügbar in der ARD Mediathek.

Der erste Fall, der vorgestellt wird, ist am Montag, 2. November, der Fall Gabriele Pfeiffer aus Gommersdorf. Am 18. Juni 1994 wurde die 27-Jährige aus Gommersdorf im Ravensteiner Ortsteil Erlenbach von ihrem Freund tot aufgefunden. Sie war vergewaltigt und erstickt worden. An dem Abend war das Paar in einem Festzelt zum Feiern gewesen, als Gabriele Pfeiffer von einem Toilettengang nicht mehr zurückkam. Bis heute ist der Fall ungelöst. Sowohl Mutter Irene und Bruder Hubert Pfeiffer als auch der mittlerweile pensionierte Kriminalhauptkommissar Thomas Nohe geben aber die Hoffnung nicht auf.

Danach werden jeden Tag weitere Fälle vorgestellt. Am Dienstag, 3. November, ist es der Mord an der neunjährigen Sabine Hammerich aus Stuttgart. Sie wollte am 17. Juli 1985 für ihren Vater Zigaretten holen und kehrte nie wieder zurück. Ihre Leiche wurde 1986 gefunden. Der Fall der Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim wird am Mittwoch, 4. November, vorgestellt. Am Donnerstag, 5. November, geht es um den Rafael Blumenstock. Der 28-Jährige wurde am 4. November 1990 auf dem Ulmer Münsterplatz brutal ermordet. Um den Fall Armani geht es am 6. November. Am 21. Juli 2014 fand ein Spaziergänger die Leiche des Achtjährigen.

