Osterburken.Am 19. November fand der Tag der Schulverpflegung für alle Schulen in Baden-Württemberg statt. Die Schule am Limes in Osterburken beteiligte sich zusammen mit dem Mensateam an diesem Aktionstag mit verschiedenen klasseninternen Aktionen.

Ziel dieses Tages war es, Kinder und Jugendliche an einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung heranzuführen. Die Schüler der Schule am Limes hatten viel Spaß verschiedene Früchte- und Gemüsesorten zu verarbeiten und diese am Ende zu verzehren. Sie waren überrascht von der Vielfalt an verschiedenartige Pausensnacks.

So wurden in den Klassen zum Beispiel verschiedene Fruchtspieße, Gemüsesticks oder Nudelgerichte hergestellt. Das Mensateam rundete diesen Tag mit einem ausgewogenen und leckeren Herbstmenü ab.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020