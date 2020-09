Realen Ort virtuell ans Licht geholt

Neckarelz/Obrigheim.Die Zugänge sind da, bezeichnet und beschrieben auf dem „Goldfisch-Geschichtslehrpfad“. Nur kommt man – so ohne weiteres – nicht hinein in den Stollen in Obrigheim, diese unterirdische Flugzeugmotorenfabrik, in der zwischen 1944 und 1945 Tausende von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern für die nationalsozialistische Rüstungsindustrie schufteten. Als Erinnerungsort ist der Goldfischpfad seit mehr

...