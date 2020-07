Romantische Straße mit Abstand auf Platz eins

Welche Routen sich besonders für einen Autoausflug quer durchs Heimatland lohnen, wurde jetzt anhand eines Hashtag-Rankings auf Instagram analysiert.

Main-Tauber-Kreis. Corona beschert einen Sommerurlaub unweit der eigenen Haustür – am besten geht das bei einem Autoausflug über Land mit flexiblen Stopps bei Wahrung des Sicherheitsabstands. Die Top Ten der beliebtesten deutschen Themen- und Ferienstraßen wurden jetzt über ein Instagram-Ranking identifiziert. Das Ergebnis reicht von Mittelalter-Romantik bis hin zu maritimem Charme.

Beliebt im In- und Ausland: Die Romantische Straße von Würzburg zum Schloss Neuschwanstein. Sie ist mit 66 653 Beiträgen klarer Gewinner der Instagram-Auswertung. Auf 460 Kilometern erleben Reisende hier ein wahres Bilderbuch-Deutschland mit romantischen Altstädten und viel mittelalterlichem Charme. Als eine der ältesten Ferienstraßen des Landes feiert die Romantische Straße dieses Jahr zudem ihr 70-jähriges Jubiläum – seit 1950 prägt sie das Image von Deutschland im Ausland wie kaum ein anderes Bild.

Viele Hashtags aus dem Ausland

Dass die Romantische Straße vor allem bei ausländischen Besuchern beliebt ist, zeigt auch das Insta-Ranking: Mehr als die Hälfte der Hashtags zur Romantischen Straße sind in englischer Sprache.

Die Schwarzwaldhochstraße liegt mit 13 401 Postings auf Platz zwei im Ranking. Auf rund 60 Kilometern schlängelt sie sich von Baden-Baden bis Freudenstadt und bietet dabei Ausblicke über die Baumwipfel des Nordschwarzwalds sowie das Rheintal.

Aufgrund der kurvigen Straßenführung ist der kurze Abschnitt der Bundesstraße 500 besonders beliebt bei Motorradfahrern, die das Freiheitsgefühl auf zwei Rädern auskosten. Viele Biker reisen für einen adrenalingeladenen Tagesausflug sogar extra aus dem benachbarten Frankreich an.

Ob Riesling oder Grauburgunder: Wein-Liebhaber kommen auf der Deutschen Weinstraße auf ihre Kosten. Rund 85 Kilometer führt die Ferienstraße durch die Pfalz, Deutschlands zweitgrößtes Weinbaugebiet. Sie belegt mit 9474 Hashtags Platz drei im Ranking. Das Original der Weinstraßen beginnt an der Grenze zum Elsass mit dem Deutschen Weintor und endet in Bockenheim am Haus der Deutschen Weinstraße. Unterwegs führt die Route vorbei an zahlreichen Weingütern und Winzerhöfen sowie historischen Bauten wie dem Hambacher Schloss oder der Wachtenburg.

Ein Kontrastprogramm zu romantischen Städtchen und malerischen Landschaften bietet die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet. Mit 4437 Beiträgen belegt der Rundweg durch die zentrale nordrhein-westfälische Region den vierten Platz in der Instagram-Auswertung. Auf etwa 400 Kilometern führt die Strecke zu den stillgelegten Produktionsstätten des rauschenden Industrie-Zeitalters und zeigt deren faszinierenden Wandel zu Kulturräumen und Veranstaltungsorten. Ein Highlight der Strecke ist die Unesco-Welterbe Zeche Zollverein in Essen.

Platz fünf belegt mit 2373 Instagram-Posts die malerische Deutsche Alpenstraße in Südbayern. Die Strecke schmiegt sich zwischen Boden und Königssee in die Allgäuer und Bayerischen Alpen und ahmt den Verlauf der deutsch-österreichischen Grenze nach.

Seit 1954 führt die Badische Weinstraße entlang des Schwarzwalds durch die badischen Weinregionen und belegt im Insta-Ranking mit 1816 Hashtags Platz sechs. Zunächst waren nur die Weinbaugebiete Ortenau, Breisgau, Kaiserstuhl, Tuniberg und das Markgräferland Teil der Strecke. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens wurde diese um die Anbaugebiete Kraichgau und Badische Bergstraße ergänzt und macht so auf über 500 Kilometern die Besonderheiten der badischen Weine erfahrbar.

Die mittelalterliche Welt von Burgen, Klöstern, Rittern und Kaisern entdecken Hobby-Historiker kaum irgendwo besser als auf der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt. Der siebte Platz in der Instagram-Auswertung mit 1344 Hashtags verläuft in Form einer Acht durch Sachsen-Anhalt. Im Mittelpunk zwischen der Nord- und Südroute steht die Landeshauptstadt Magdeburg. Die zahlreichen romanischen Bauwerke entlang der Strecke sind vom zehnten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut worden und versetzen Reisende zurück ins Mittelalter.

Dass auch in Sachsen toller Wein produziert wird, erfahren Urlauber auf der Sächsischen Weinstraße, die mit 1257 Beiträgen auf Platz acht des Rankings landet. Klein aber fein führt die Route auf rund 60 Kilometern durch das östlichste Weinbaugebiet Deutschlands. Entlang der Route können Reisende bei den Winzern einkehren und die Elbtalweine mit Sorten wie Riesling, Traminer und Spätburgunder verkosten.

Um Märchen, Sagen und Legenden aus der Welt der Brüder Grimm dreht sich alles auf der Deutschen Märchenstraße, die mit 1246 Hashtags Platz neun im Instagram-Ranking belegt. Von der Grimm-Geburtsstadt Hanau am Main bis zum Klabautermann-Schauplatz Bremerhaven an der Nordsee führt dieser Roadtrip auf gut 600 Kilometern

durch das verwunschene Deutschland und ist damit die längste Strecke unter den Top Ten.

Mit 1041 Posts schließt die Deutsche Fährstraße die Top Ten des Instagram-Rankings ab. Die Tour führt auf rund 260 Kilometern von Kiel quer durch Schleswig-Holstein bis nach Bremervörde in Niedersachsen. Die seit 2004 eröffnete Ferienstraße verbindet rund 50 Brücken, Schleusen, Sperrwerke und Fähren, darunter sind auch die beiden letzten deutschen Schwebefähren in Osten–Hemmoor und Rendsburg. Alte Häfen, Schiffe, Kräne und Speicher erzählen ihre Geschichten und versprühen maritimes Flair. Mit gut 30 Stellplätzen entlang der Strecke ist die Deutsche Fährstraße auch als „Straße der Wohnmobile“ bekannt.

