Schlauchbootfahrt machte allen Spaß

Külsheim.Unter dem Motto „Paddelspaß auf der Tauber“ lud die Külsheimer DLRG-Jugend im Rahmen des Ferienprogramms zur traditionellen Schlauchbootfahrt ein. Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, starteten die 20 Mädchen und Jungen ihre Bootsfahrt am Sportplatz in Dittigheim. In jedem Boot sorgten zwei erfahrenen DLRG-Paddler für den richtigen Kurs sorgten. Einigen Kindern versuchten, das Boot zum Kentern zu bringen, um die Fahrt nach Impfingen noch anstrengender und vor allem länger zu gestalten. Während der spannenden Tour ergaben sich viele Gelegenheiten, einige Liedchen anzustimmen. Auch komplizierte Wendemanöver waren für die Kinder kein Problem. Nicht zuletzt sorgten kleine Wasserschlachten zwischen den Booten für Abwechslung. Zum Abschluss der zweistündigen Fahrt genossen die Kinder die Abkühlung und die Stärkung in Impfingen. Bild: DLRG Külsheim

