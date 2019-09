Firma Uebe neu in Külsheim

Külsheim.Bürgermeister Thomas Schreglmann und die Geschäftsführerinnen der Business Area Külsheim (BAK) begrüßten den Firmeninhaber Felix Uebe mit Geschäftsführer Thomas Neubeck in Külsheim. Die Firma Uebe hat zwei Bestandsgebäude auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne saniert und zu Büro-, Geschäfts- und Produktionsräumen umgebaut. Die Umbaumaßnahmen liefen seit März auf Hochtouren. Am 9. September konnte die Firma Uebe mit der Verwaltung ihren Bürobetrieb in Külsheim aufnehmen.

Montage kommt im Dezember

Das zweite Gebäude wird momentan noch saniert und soll im Dezember mit der Montage in Betrieb gehen. In diesem Gebäude stehen auch Büroflächen für externe Interessenten zur Verfügung. Auf dem Gelände ist längerfristig der Bau einer Logistikhalle geplant, um auch das Lager komplett nach Külsheim umzusiedeln.

Reichhaltige Produktpalette

Produkten der Firma Uebe begegnet man in Apotheken, bei Ärzten und in Krankenhäusern aber auch in Privathaushalten. Neben Fieberthermometern und Blutdruckmessgeräten gehören auch Schwangerschaftstests zur Produktpalette.

Die Stadt Külsheim freut sich über die Neuansiedlung des Unternehmens und wünscht ihm einen guten Start am neuen Standort Külsheim.

