Weitere Schritte eingeleitet

Hardheim.Die EnBW Solar GmbH plant die Entwicklung und Errichtung eines Solarparks im Gewann „Hirschlander Höhe“ in Gerichtstetten. Innerhalb des Geltungsbereichs ist der Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von etwa zehn Megawatt angedacht. Das betreffende Gebiet liegt südwestlich des Hardheimer Ortsteils und wird aktuell ackerbaulich genutzt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. April den Aufstellungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Gerichtstetten“ gefasst. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde – bei einer Enthaltung – der Weg für weitere Verfahrensschritte eingeleitet: die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020