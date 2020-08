Verbleib offiziell bestätigt

Hardheim.Was die FN bereits Ende Juni von der Pressesprecherin des Baumarktdiscounters im Hardheimer Erfapark, Maren, Scholz, erfuhren, bestätigte der Eigentümer Schoofs, der den Gewerbe- und Wohnungskomplex Anfang des Jahres komplett übernahm, nun offiziell: Der Sonderposten Baumarkt bleibt im Erfapark.

„Ja, unser Mieter Fishbull, der Betreiber des Baumarktdiscounters, hatte aufgrund des Corona-Lockdowns seine Kosten senken wollen und den Standort deshalb vorsorglich gekündigt. Der Laden sollte im kommenden Oktober schließen“, erläutert Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis in einer Pressemitteilung. Er fügt an:. „Wir konnten den Mieter jedoch von den Potenzialen des Standorts überzeugen und eine Fortführung beziehungsweise Verlängerung des Mietverhältnisses bis vorerst 2022 erwirken.“

Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen waren durch die Corona-Krise etwas ins Stocken geraten. „Doch jetzt geht es im Erfapark mit voller Kraft weiter“, betont Younis weiter. Nach der weitgehenden Rückkehr zu einem „normalen“ Geschäftsbetrieb – unter Wahrung von Maskenpflicht etwa – freuen sich die Baumarktbetreiber wieder über regen Kundenzuspruch für ihr umfassendes Sortiment.

Zudem setzt der Baumarktbetreiber in seinen Überlegungen voraus, dass der Neubau des Vollsortimenter-Lebensmittelmarktes am Erfapark als Kundenmagnet bald Realität wird. Dafür will der Investor Schoofs aus Frankfurt neue städtebauliche Pläne Ende August vorstellen.

Apotheke wird nachvermietet

„Auch die Apotheke werden wir nachvermieten können, wenn wir hier den Ankermieter Vollsortimenter sicherstellen“, ergänzt der Geschäftsführer. Die Firma hat neben dem Erfapark auch das Grundstück an der Würzburger Straße erworben, um dort einen Discounter zu realisieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020